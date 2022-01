Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Haaland... Gros coup de froid pour cette opération légendaire du Real Madrid ?

Publié le 8 janvier 2022 à 20h15 par D.M.

Président du Real Madrid, Florentino Perez ne cacherait pas son envie de réunir Kylian Mbappé et Erling Haaland sous le même maillot la saison prochaine. Mais en réalité, le club espagnol ne cacherait pas son pessimisme.

Et si le Real Madrid parvenait à réunir Kylian Mbappé et Erling Haaland sous le même maillot la saison prochaine ? Une opération loin d’être impossible. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, l’international français ne devrait pas prolonger son contrat avec le PSG et se rapproche du Real Madrid. Quant à Erling Haaland, il apparait dans le viseur des plus grandes équipes européennes comme le PSG selon nos informations exclusives. Mais selon The Daily Star, le joueur du Borussia Dortmund aurait pris la décision de rejoindre la formation merengue lors du prochain mercato estival.

Le Real Madrid serait pessimiste