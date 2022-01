Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Haaland a fait une annonce fracassante en interne !

Publié le 8 janvier 2022 à 18h15 par D.M.

Erling Haaand aurait pris la décision de quitter le Borussia Dortmund à la fin de la saison. Dans le viseur du PSG, l'attaquant aurait fait part à son entourage de son désir de rejoindre le Real Madrid.

Agé de 21 ans, Erling Haaland est prêt à passer la vitesse supérieure et à rejoindre un club plus prestigieux que le Borussia Dortmund. Comme indiqué par L’Equipe , l’international norvégien souhaite gagner des titres sur la scène européenne et s’imposer comme l’un des plus grands joueurs du continent. Conscient de son talent, le PSG pense à lui pour remplacer Kylian Mbappé la saison prochaine selon les informations exclusives du 10Sport.com. Mais l’avenir d’Erling Haaland devrait finalement s’écrire au Real Madrid.

Haaland veut aller au Real Madrid