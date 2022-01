Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Griezmann lâche ses vérités sur son avenir !

Publié le 8 janvier 2022 à 16h30 par Arthur Montagne

Prêté avec une option d'achat obligatoire, Antoine Griezmann va s'engager définitivement avec l'Atlético de Madrid à l'issue de la saison. Et l'international français ne cache pas sa joie à l'idée de s'installer durablement avec les Colchoneros.

L'été dernier, après deux saisons poussives au FC Barcelone, Antoine Griezmann a finalement fait son grand retour à l'Atlético de Madrid dans les dernières secondes du mercato. Le Champion du monde français avait effectivement connu un passage décevant au sein du club blaugrana qu'il avait rejoint pour 120M€ en 2019 pour 120M€ un an après avoir pourtant repoussé les avances catalanes pour prolonger à l'Atlético de Madrid. Dans une interview accordée à Transfermarkt , Antoine Griezmann a d'ailleurs confirmé qu'il avait des regrets sur son passage au Barça. « La vérité, c'est que j'ai bien performé à la Real Sociedad, ensuite j'ai grandi à l'Atleti, sportivement et aussi dans ma vie privée, avec ma femme, mes enfants... Cela t'aide à être plus détendu et à profiter de tout. Et puis je suis parti à Barcelone. En raison des circonstances, les choses ne se sont pas aussi bien passées que je l'espérais. C'est pourquoi je voulais revenir pour jouer à nouveau pour Cholo (Diego Simeone ; ndlr) et Atleti. C'est ce que je voulais le plus, et la vérité, c'est que j'aime vraiment être ici et j'espère pouvoir continuer comme ça », assure-t-il.

«J’espère que l’Atlético voudra de moi tant que je pourrai suivre le rythme»