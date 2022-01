Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une porte se ferme pour Layvin Kurzawa !

Publié le 9 janvier 2022 à 6h15 par Th.B.

Bien que la question d’un départ à la Lazio ait récemment été posée pour Layvin Kurzawa, un tel scénario ne serait plus d’actualité pour le latéral gauche du PSG.

À l’occasion du mercato hivernal, Leonardo compterait bien en plus de celui de Rafinha, enregistrer plusieurs départs. En effet, le directeur sportif du PSG aurait pour but de se mettre d’accord avec des clubs intéressés par les profils d’Abdou Diallo, de Sergio Rico et de Layvin Kurzawa entre autres pour des transferts. Ce serait notamment la raison pour laquelle Sergio Rico n’a pas fini l’ASSE, qui était seulement intéressée par l’idée de faire venir le gardien du PSG en prêt. Et pour ce qui est de Kurzawa, une porte de sortie s’envolerait.

La Lazio, hors course pour Kurzawa…

À ce jour, le latéral gauche du PSG, qui dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2024, a la cote en Angleterre et particulièrement à Watford ainsi qu’en Italie où l’Inter et le Napoli sembleraient garder un oeil avisé sur l’évolution de sa situation. Cependant, pour ce qui est de la Lazio, il ne faudrait pas compter sur une offensive du club entraîné par Maurizio Sarri. La cause ? La Lazio privilégierait à présent une offre pour Fabiano Parisi qui évolue actuellement à Empoli. Leonardo et la direction sportive du PSG sont prévenus pour Kurzawa.