Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Gros coup dur dans le feuilleton Kurzawa !

Publié le 8 janvier 2022 à 22h45 par A.C.

Si Layvin Kurzawa semble toujours plaire à Watford et à l’Inter, du côté de la Lazio on pourrait changer d’avis. Le latéral gauche n’a plus sa place au PSG et Leonardo aimerait le vendre cet hiver.

Certains se demandent pourquoi le Paris Saint-Germain a décidé de lui offrir un contrat longue durée, jusqu’en 2024. Depuis son arrivée en 2015, Layvin Kurzawa n’a jamais semblé pouvoir s’installer dans la durée et cela n’a fait que se confirmer avec l’arrivée de Nuno Mendes l’été dernier. Le Portugais semble plaire à Mauricio Pochettino, qui compte également sur Juan Bernat et même Abdou Diallo... mais pas sur Kurzawa. Ainsi, il devrait faire partie des potentiels candidats au départ en ce mercato hivernal, avec Leonardo qui s’efforce pour dégraisser l’effectif du PSG.

Sarri veut Parisi d’Empoli