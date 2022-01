Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi connaît les exigences de Kylian Mbappé !

Publié le 8 janvier 2022 à 21h10 par D.M.

Kylian Mbappé ne fermerait pas la porte à une prolongation au PSG, mais réclamerait, encore une fois, des garanties sportives.

Comme annoncé par le10Sport.com en exclusivité, Kylian Mbappé est de plus en plus proche du Real Madrid. La tendance actuelle est à un départ du PSG à la fin de la saison, même si les responsables parisiens peuvent encore garder espoir dans ce dossier. Heureux et épanoui au sein de la capitale, malgré ses velléités de départ lors du dernier mercato estival, Kylian Mbappé n’aurait pas encore pris de décision définitive selon les informations du Parisien . En coulisses, les négociations se poursuivraient avec l’entourage du joueur et une issue favorable est toujours espérée dans ce dossier.

Mbappé privilégiera le projet sportif