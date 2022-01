Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé redonne espoir à Leonardo et à Al-Khelaïfi !

Publié le 8 janvier 2022 à 19h45 par D.M.

Lié au PSG jusqu'en juin prochain, Kylian Mbappé reste toujours évasif sur son avenir. Mais même si son départ reste d'actualité, le joueur serait heureux au sein de la capitale.

L’été 2021 a été marqué par les nombreuses tentatives du Real Madrid pour recruter Kylian Mbappé. Les dirigeants du PSG avaient reçu des offres, de 160, 180 puis 200M€ de la part du club espagnol. Toutes ont été refusées par le club parisien, malgré la volonté du joueur de rejoindre la formation merengue . Questionné par CNN sur ses envies de départ, Mbappé a livré ses vérités : « J’ai été honnête, j’ai exprimé mon ressenti, ce que j’avais sur le cœur à ce moment-là. Mais je suis heureux de rester ici, c’est ma ville. Je suis français, je veux tout gagner cette saison. »

Mbappé est heureux au PSG