Mercato - PSG : Pour Kylian Mbappé, ce n'est pas encore terminé !

Publié le 8 janvier 2022 à 20h30 par Dan Marciano

Lié jusqu'en juin prochain avec le PSG, Kylian Mbappé n'aurait pas encore écarté l'idée d'une prolongation. Les dirigeants parisiens gardent espoir dans ce dossier et espèrent trouver un accord avec le joueur dans les prochains mois.

Une chose est sûre, Kylian Mbappé ne quittera pas le PSG lors de ce mercato hivernal. « Le Real Madrid ? En janvier, c’est sûr que non. Je finirai la saison au PSG, à 100 %. Et j’en suis très heureux (…) Je veux tout gagner cette saison » a confié le joueur de 23 ans dans un entretien accordé à CNN en décembre dernier. Mais pour le reste, rien n’est gravé dans le marbre. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité le 6 janvier dernier, la tendance est à un départ de Kylian Mbappé au Real Madrid à la fin de la saison. Dans le viseur du club espagnol depuis plusieurs années, l’ailier était sur le point de réaliser son rêve lors du dernier mercato estival. La formation merengue avait offert près de 200M€ aux responsables du PSG, qui avaient pris le risque de le conserver cette saison, quitte à possiblement le perdre gratuitement en juillet prochain. Mais aujourd’hui, le champion du monde 2018 est en position de force et est libre de négocier avec le club de son choix.

Mbappé ne s'est pas encore décidé

Depuis plusieurs mois, la presse espagnole annonce la prochaine arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid. Le « Tic, tac » de Josep Pedrerol, présentateur de l’émission El Chiringuito , est dans l'esprit de l’ensemble des supporters madrilènes. De son côté, Ok Diario et ABC annoncent que le joueur s’est déjà entendu avec Florentino Perez autour d’un contrat de six ans et d’une énorme prime à la signature, aux alentours de 40M€. Mais ce samedi, Le Parisien vient calmer l’enthousiasme des médias espagnols. En réalité, Kylian Mbappé n’aurait encore pris aucune décision au sujet de son avenir. Heureux au PSG, l’international français ne fermerait pas la porte à une prolongation, mais se concentre, pour l’instant, sur le terrain. Comme l’explique Dominique Sévérac dans son article, le joueur prendra sa décision selon ses envies et de ses désirs du moment.

