Mercato - PSG : Leonardo aurait une nouvelle cartouche pour le feuilleton Kurzawa !

Publié le 8 janvier 2022 à 6h30 par Th.B.

Dans le viseur de plusieurs clubs italiens, Layvin Kurzawa pourrait bien finalement rejoindre la Premier League et Watford, les agents du latéral gauche du PSG ayant proposé ses services aux Hornets.

Quel avenir pour Layvin Kurzawa ? Sous contrat jusqu’en juin 2024 au PSG, le latéral gauche parisien ne trouverait absolument pas grâce aux yeux de Mauricio Pochettino, ce qui pousserait Leonardo et la direction sportive du PSG à lui trouver un nouveau point de chute. Et à l’instar de la dernière intersaison, son nom ne cesse de faire parler sur le marché des transferts. De l’Inter à la Lazio en passant par le Napoli, les options ne sembleraient pas limitées en l’état pour Layvin Kurzawa. D’autant plus qu’une toute nouvelle piste se livrerait à lui à en croire Foot Mercato.

Kurzawa proposé… à Watford ?