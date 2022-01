Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Luis Suarez prépare un terrible coup à Xavi !

Publié le 8 janvier 2022 à 22h30 par P.L.

Cherchant à se renforcer offensivement, le FC Barcelone envisagerait de rapatrier Luis Suarez. Cependant, l'Uruguayen aurait d'autres projets pour la fin de sa carrière.

Traversant l’une des périodes les plus délicates de son histoire, le FC Barcelone cherche cependant à se construire une nouvelle équipe qui puisse renouer avec la gloire et le succès sur l’échelle européenne. Dans cette optique, Joan Laporta se montre actif sur le marché des transferts. Cet hiver, les Blaugrana se sont attachés les services de Dani Alves et de Ferran Torres. Mais le président catalan ne compterait pas s’arrêter-là et chercherait encore à renforcer l’effectif de Xavi, notamment sur le plan offensif. Récemment, c’est le nom de Luis Suarez qui est apparu. Selon le journaliste Ekrem Konur, le FC Barcelone pourrait faire une offre à l’Atletico de Madrid en ce mois de janvier pour rapatrier son ancienne star. Cependant, Luis Suarez aurait d’autres envies pour la fin de sa carrière.

Luis Suarez aimerait découvrir la MLS