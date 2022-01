Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'énorme mise au point du Barça sur l'avenir de Dembélé !

Publié le 8 janvier 2022 à 21h30 par D.M. mis à jour le 8 janvier 2022 à 21h32

Vice-président du FC Barcelone, Rafa Yuste a fait le point sur l'avenir d'Ousmane Dembélé. Le club attend toujours une réponse de son agent.

Lié au FC Barcelone jusqu’en juin prochain, Ousmane Dembélé continue de donner du fil à retordre aux dirigeants catalans. L’international français n’aurait toujours pas répondu à l’offre de prolongation transmise par ses responsables. Et pour cause, son agent, Moussa Sissoko, ne fermerait pas la porte à un départ du FC Barcelone à la fin de la saison selon la presse espagnole. Ousmane Dembélé aurait des touches en Premier League, mais aussi en Ligue 1. Le PSG aurait entamé des discussions avec son entourage pour évoquer une possible arrivée à Paris la saison prochaine.

« La prolongation de Dembélé ? C'est toujours en attente »