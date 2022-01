Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Grande nouvelle pour Xavi avec cette priorité offensive !

Publié le 8 janvier 2022 à 21h00 par P.L.

En quête de renfort sur le plan offensif, le FC Barcelone serait grandement intéressé par le profil d'Alvaro Morata. Et même si Massimiliano Allegri s'est fermement opposé à un départ de l'Espagnol, tout ne serait pas encore terminé pour Joan Laporta dans ce dossier.

Auteur d’un début de saison délicat, le FC Barcelone cherche à se renforcer pour remonter la pente. De ce fait, Joan Laporta se montre assez actif sur le marché des transferts puisqu’il a déjà officialisé deux arrivées avec Dani Alves et Ferran Torres. Cependant, le président catalan ne compterait pas s’arrêter là. En effet, Joan Laporta explorerait toujours quelques pistes pour trouver un attaquant à Xavi et la plus chaude semble être celle menant à Alvaro Morata. Néanmoins, Massimiliano Allegri s’est montré catégorique concernant l’avenir de l’Espagnol : « C'est un joueur performant et très important, je lui ai dit qu'il ne partirait pas. »

La Juventus explore quelques pistes en attaque