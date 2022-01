Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli et Longoria tiennent le successeur de Caleta-Car !

Publié le 9 janvier 2022 à 9h45 par T.M.

Avec le départ espéré de Duje Caleta-Car, l’OM voudrait recruter un nouveau défenseur central. Pablo Longoria et Jorge Sampaoli auraient d’ailleurs leur priorité dans ce secteur.

Cet hiver, l’OM entend être actif dans le sens des arrivées, mais surtout des départs. Si Pablo Longoria veut recruter, il va d’abord falloir vendre. Et l’objectif de Frank McCourt a été très clair, il attend 30M€ en ce mois de janvier. Plusieurs départs sont donc attendus au sein de l’effectif de Jorge Sampaoli et un transfert semble aujourd’hui évident, celui de Duje Caleta-Car. Pour le Croate, l’heure du transfert aurait enfin sonné. Un départ de Caleta-Car que l’OM entendrait d’ailleurs pallier.

Un remplaçant venu de Russie !