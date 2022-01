Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Énorme retour de flamme pour une vente de Leonardo !

Publié le 10 janvier 2022 à 19h45 par Th.B.

Alors que le nom d’Abdou Diallo figurerait dans la liste des potentiels sacrifiés de Leonardo cet hiver, le Milan AC reviendrait à la charge pour le défenseur du PSG.

Dans les prochains jours et jusqu’à la clôture du mercato hivernal le 31 janvier prochain, Leonardo aurait des chances de mener à bien son opération dégraissage d’effectif qui a déjà été entamée avec le départ en prêt de Rafinha à la Real Sociedad. Layvin Kurzawą, Mauro Icardi ou encore Abdou Diallo pourraient imiter le Brésilien. Pour ce qui est du dossier Diallo, West Ham serait particulièrement intéressé par le profil polyvalent du défenseur sénégalais alors qu’il était récemment question d’un intérêt du Milan AC qui ne serait plus d’actualité en raison des 25M€ réclamés par le PSG pour laisser filer Abdou Diallo et de la préférence des dirigeants rossoneri qui semblait alors porter sur Sven Botman.

Le Milan AC reviendrait à la charge pour Diallo !