Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle révélation pour ce départ à 25M€ !

Publié le 10 janvier 2022 à 7h45 par B.C.

Annoncé dans le viseur de l’AC Milan, Abdou Diallo devrait être supervisé par le club italien durant la CAN.

Après avoir bouclé le prêt de Rafinha à la Real Sociedad, Leonardo espère vendre certains joueurs du Paris Saint-Germain dans ce mercato hivernal. Le club de la capitale souhaite en effet empocher plus de 100M€ d’ici à la fin de la saison, et plusieurs candidats sont concernés par un éventuel départ, à l’instar d’Abdou Diallo. Valorisé à 25M€ par le PSG, le défenseur sénégalais plairait à West Ham et au Milan AC, qui n’aurait pas tiré un trait sur lui.

Le Milan va observer Diallo à la CAN