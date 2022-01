Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Pascal Dupraz face à une grande menace pour cette pépite !

Publié le 10 janvier 2022 à 1h45 par B.C.

Sélectionné pour disputer la CAN avec la Guinée, Saidou Sow plairait à l’AC Milan, qui souhaite observer attentivement les prestations du défenseur de l’ASSE.

À la lutte pour le maintien, l’AS Saint-Etienne n’est pas avantagée par la CAN, qui prive Pascal Dupraz de plusieurs joueurs importants en ce mois de janvier, à savoir Denis Bouanga, Wahbi Khazri, Harold Moukoudi, Yvan Neyou et Saïdou Sow. L’ASSE a donc décidé de se montrer active dans ce mercato hivernal, avec les arrivées de Bakary Sako, Sada Thioub et Paul Bernardoni comme vous l’avait révélé le10sport.com. D’après nos informations, Jean-Philippe Mateta sera la prochaine recrue à débarquer dans le Forez, mais pendant ce temps, la CAN devrait permettre à un club prestigieux d’Europe d’observer attentivement les prestations d’un joueur de Pascal Dupraz.

Milan va observer Saidou Sow