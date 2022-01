Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Dupraz peut craindre le pire avec Mateta !

Publié le 9 janvier 2022 à 9h00 par T.M.

Alors que l’ASSE est à la recherche d’un buteur, Jean-Philippe Mateta était attendu dans le Forez. Les choses auraient visiblement évolué.

Joris Gnagnon, Bakary Sako, Paul Bernardoni, Sada Thioub… L’ASSE est très active en ce mois de janvier. Alors que les Verts veulent se maintenir en Ligue 1, Pascal Dupraz peut compter sur de nombreux renforts hivernaux. Et ce serait encore loin d’être terminé. En effet, d’autres recrues sont attendues dans le Forez en ce mois de janvier, notamment un numéro 9. Pour cela, la solution devait se nommer Jean-Philippe Mateta, aujourd’hui prêté à Crystal Palace par Mayence. Comme le10sport.com vous l’avait révélé, l’ancien de l’OL était censé débarquer en cette fin de semaine à l’ASSE.

Crystal Palace réfléchit !