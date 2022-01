Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un ultime détail à régler pour la prochaine recrue de Dupraz ?

Publié le 7 janvier 2022 à 17h10 par D.M.

Prêté par Mayence à Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta devrait arriver à l'ASSE dans les prochains jours, même si le club stéphanois doit encore régler quelques détails.

Ce vendredi, l’ASSE présentait Sada Thioub et Paul Bernardoni devant la presse. Les deux joueurs, qui évoluaient à Angers, resteront au sein du club stéphanois jusqu'à la fin de la saison et devraient bientôt être rejoints par Jean-Philippe Mateta. Pascal Dupraz a confirmé des discussions avec l’ancien attaquant de l’OL, aujourd’hui prêté à Crystal Palace par Mayence. « On souhaite recruter un attaquant avec des caractéristiques qui doivent cadrer avec ce que j'entends proposer. Plus on parle de ce joueur, moins il viendra à l'ASSE. Je peux simplement vous dire que nous l'avons souvent au téléphone. Il est encore inopportun de dire qu'il viendra nous rejoindre » a confié l’entraîneur des Verts dans un entretien à France Bleu . Journaliste pour L’Equipe , Bernard Lions a fait le point sur ce dossier Mateta.

« Il reste maintenant à trouver un accord entre les trois clubs »