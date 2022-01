Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Pour oublier Dagba, Dupraz tente un coup en Premier League !

Publié le 7 janvier 2022 à 16h10 par A.M.

En quête d'un latéral droit, l'ASSE s'intéresserait à Yan Valery (22 ans), peu utilisé à Southampton où son contrat court jusqu'en juin 2023.

L'ASSE a parfaitement lancé son mercato d'hiver. Après avoir entériné la signature de Bakary Sako, les Verts ont obtenu les prêts de Paul Bernardoni et Sada Thioub qui débarquent tous les deux en provenance d'Angers, comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité. Et pourtant, Pascal Dupraz ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et attend toujours des renforts à commencer par un latéral droit qui ne sera pas Colin Dagba. Selon nos informations, le joueur du PSG a refusé d'être prêté à l'ASSE cet hiver.

L'ASSE s'intéresse à Valery