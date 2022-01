Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Gros coup de froid pour une recrue hivernale de Dupraz ?

Publié le 9 janvier 2022 à 6h30 par Th.B.

Bien qu’il ait jeté un froid sur son avenir en affirmant sa présence face à Brighton la semaine prochaine avec ses coéquipiers de Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta devrait bien rejoindre l’ASSE.

Et si Jean-Philippe Mateta débarquait à l’ASSE cet hiver après Bakary Sako, Paul Bernardoni et Sada Thioub ? C’est une hypothèse qu’il faudrait particulièrement prendre en considération au vu des derniers bruits de couloir sur ce dossier. Prêté à Crystal Palace par Mayence jusqu’à la fin de la saison, l’attaquant de 24 ans devrait rapidement rejoindre les rangs de l’effectif de Pascal Dupraz à l’ASSE. Et ce, bien qu’il ait jeté un petit froid sur son avenir immédiat après la victoire de Crystal Palace face à Milwall ce samedi (2-1).

« À vendredi pour le match face à Brighton »