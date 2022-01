Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pour William Saliba, c’est terminé !

Publié le 10 janvier 2022 à 6h30 par Th.B.

Alors qu’il est en pleine forme depuis le début de la saison à l’OM, William Saliba semblerait avoir son avenir tout tracé avec… un retour de prêt à Arsenal à la prochaine intersaison.

Au cours du dernier mercato, Arsenal a prêté William Saliba une nouvelle fois après son prêt à l’OGC Nice de six mois. Cette fois-ci, l’international espoir français a déposé ses valises à Marseille pour l’intégralité de la saison avec l’OM. Cependant, aucune option d’achat n’a été incluse dans le deal passé avec Arsenal. De quoi déjà acter son retour chez les Gunners la saison prochaine ? C’est du moins ce qu’il faut tirer de l’information communiquée par L’Équipe .

Arsenal compte sur Saliba