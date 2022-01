Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’avenir d’Haaland serait tout tracé !

Publié le 10 janvier 2022 à 5h45 par Th.B.

Alors que le PSG n’aurait d’yeux que pour Erling Braut Haaland dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain ne pourrait lutter avec le Real Madrid et Manchester City. Explications.

Pour oublier Kylian Mbappé, le PSG est prêt à se lancer sur les traces d’Erling Braut Haaland. C’est en effet ce que le10sport.com vous révélait déjà en exclusivité en août dernier. Cependant, la concurrence semble être féroce puisque son agent Mino Raiola assurait courant décembre que Haaland pourrait rejoindre un club du top 15 européen à l’issue de la saison, soit au moment où sa clause libératoire fixée à 75M€ dans son contrat au Borussia Dortmund sera effective. Néanmoins, le PSG n’aurait pas une réelle chance de recruter Haaland.

Haaland destiné à City ou au Real Madrid ?