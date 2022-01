Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Guardiola et Laporta mettent le feu au feuilleton Haaland !

Publié le 9 janvier 2022 à 22h15 par Th.B.

Bien que la priorité d’Erling Braut Haaland serait le Real Madrid, Manchester City pourrait bien griller la priorité au club merengue lorsque le FC Barcelone serait bien déterminé à faire de l’ombre au PSG dans la course à la signature de l’attaquant du Borussia Dortmund.

Se pourrait-il que le PSG soit déjà largué dans la course à la signature d’Erling Braut Haaland ? Comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité en août dernier, le comité de direction du PSG était unanime quant à la volonté du club de se lancer sur les traces de l’attaquant du Borussia Dortmund si Kylian Mbappé quittait bel et bien le PSG à l’expiration de son contrat en juin prochain. Cependant, le temps pourrait bien avoir fait son oeuvre depuis. Et bien que Mino Raiola ait publiquement fait part en décembre qu’un départ de son client pour le top 15 européen soit une possibilité, l’agent du Norvégien aurait assuré au Borussia Dortmund au détour d’une entrevue cette semaine qu’il rejoindrait Manchester City ou le Real Madrid d’après The Transfer Window Podcast. De son côté, Erling Braut Haaland privilégierait un départ pour le Real Madrid.

City est prêt à payer la commission de Raiola lorsque Laporta ferait du pied à l’agent d’Haaland !