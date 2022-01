Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un coup de théâtre à 50M€ pour Haaland ?

Publié le 9 janvier 2022 à 14h15 par Th.B.

Bien qu’Erling Braut Haaland semble être prêt à snober le PSG pour le Real Madrid, le président Florentino Pérez ne serait pas emballé par l’idée de verser une commission de 50M€ à son agent Mino Raiola. De quoi redistribuer les cartes dans cette opération ?

Pour la succession de Kylian Mbappé, bien qu’il existe toujours une chance que Leonardo parvienne à inverser la tendance et à prolonger le contrat de l’attaquant courant jusqu’en juin prochain selon Le Parisien , le PSG semble avoir les idées claires. En août dernier, le10sport.com vous révélait déjà l’intention des dirigeants du Paris Saint-Germain de mettre la main sur Erling Braut Haaland en cas de départ de Kylian Mbappé. Et la tendance n’a depuis pas vraiment changé bien que la concurrence fasse rage dans cette opération. Outre les deux clubs de Manchester, Liverpool, Chelsea et le Bayern Munich, le PSG serait contraint de se frotter aux deux cadors espagnols et particulièrement au Real Madrid qui partirait avec un petit avantage sur le reste des prétendants d’Haaland.

Haaland veut le Real Madrid, mais Pérez refuserait d’offrir la commission réclamée par Raiola