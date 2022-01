Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’annonce fracassante de Raiola sur le prochain club d’Haaland !

Publié le 9 janvier 2022 à 13h15 par Th.B.

Alors que le PSG a des vues sur Erling Braut Haaland dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé, Mino Raiola aurait déclaré au Borussia Dortmund que le Norvégien jouera au Real Madrid ou à Manchester City la saison prochaine.

Et si le PSG se lançait sur les traces d’Erling Braut Haaland afin de potentiellement oublier Kylian Mbappé ? Le10sport.com vous révélait en exclusivité le 25 août dernier qu’en cas de départ libre de tout contrat du champion du monde tricolore en juin prochain, le buteur du Borussia Dortmund était l’option privilégiée du comité de direction du PSG et de la direction sportive du Paris Saint-Germain emmenée par Leonardo. Cependant, le club de la capitale ne mènerait clairement pas la danse dans la course à la signature d’Haaland. D’ailleurs, selon son agent Mino Raiola, la prochaine destination du buteur de 21 ans serait Manchester City ou le Real Madrid…

Raiola aurait annoncé au BvB que Haaland jouera au Real Madrid ou à City !