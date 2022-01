Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Kurzawa se prépare à un départ !

Publié le 10 janvier 2022 à 12h30 par A.C.

Troisième voir quatrième latéral gauche du Paris Saint-Germain cette saison, Layvin Kurzawa est poussé vers la sortie en ce mercato hivernal... mais la tâche de Leonardo s’annonce difficile !

Au Paris Saint-Germain certains n’ont même pas remarqué l’absence de Layvin Kurzawa, qui s’est blessé au mollet gauche avant la trêve hivernale. Il faut dire que l’ancien de l’AS Monaco est tout sauf indispensable pour Mauricio Pochettino. Cette saison, il n’a joué que neuf petites minutes, rentrant en fin de rencontre lors du Trophée des Champions perdu par le PSG face au LOSC, le 8 aout dernier. Depuis, plus rien ! Kurzawa a en effet vu Nuno Mendes le dépasser définitivement, Juan Bernat revenir de sa grave blessure au genou également le surclasser... sans parler d’Abdou Diallo, défenseur central de formation plusieurs fois aligné au poste de latéral gauche par Pochettino. Il ne semble donc plus avoir sa place au PSG, alors que son contrat court tout de même jusqu’en 2024. L’Équipe a récemment annoncé que Leonardo souhaiterait récupérer près de 100M€ en ce mois de janvier et Kurzawa semble donc le candidat idéal au départ.

Kurzawa proposé à plusieurs clubs étrangers

L’entourage du jouer du Paris Saint-Germain semble déjà s’être mis au travail pour lui trouver un nouveau club. En décembre dernier, Foot Mercato annonçait que Layvin Kurzawa était visé par le Napoli. Ce sont ensuite d’autres clubs de Serie A qui auraient commencé à s’intéresser à lui, comme la Lazio et l’Inter, qui seraient justement à la recherche d’un arrière gauche en ce mercato hivernal. Deux pistes qui ont été confirmées ces derniers jours par la presse transalpine et ce lundi par le journaliste Nicolo Schira, qui expliqué que le clan Kurzawa aurait bel et bien contacté l’Inter et la Lazio. L’Italie n’est pas la seule destination possible pour le joueur du PSG, puisque toujours à en croire les indiscrétions de FM , il aurait également été proposé à Watford.

L’Inter et la Lazio passent leur tour, Watford ne bouge pas