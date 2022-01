Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino s’est offert deux renforts très prometteurs !

Publié le 10 janvier 2022 à 11h30 par G.d.S.S.

Dimanche soir, Mauricio Pochettino a offert à Xavi Simons et Edouard Michut leur première apparition en Ligue 1, et l’entrée en jeu des deux jeunes talents du PSG a d’ailleurs été décisive. Et l’entraîneur argentin pourra donc compter sur ces deux renforts pour la suite de la saison…

Depuis le début de l’ère QSI au PSG et le rachat du club en 2011, un problème persiste en interne : la montée en puissance des jeunes élément issus du centre de formation qui, trop souvent barrés par les stars de l’équipe première, se retrouvent contraints à l’exode pour aller chercher du temps de jeu au plus haut niveau. Ce fut notamment le cas par le passé pour Kingsley Coman, Mike Maignan, Jonathan Ikoné, Moussa Dembélé ou encore Tanguy Kouassi. Mais depuis quelques mois, ce sont surtout les dossiers Xavi Simons et Edouard Michut qui s’avèrent très sensibles au PSG, les deux milieux de terrain menaçant de changer d’air étant donné qu’ils n’entraient pas dans les plans de Mauricio Pochettino.

Simons et Michut enfin récompensés de leurs efforts

Une semaine après avoir été titularisés en Coupe de France à Vannes (4-0), Edouard Michut et Xavi Simons ont d’ailleurs en droit à leur première apparition en Ligue 1 dimanche soir sur la pelouse de l’OL (1-1). Un choix décisif de la part de Pochettino, d’autant que Michut a offert une passe décisive à Thilo Kehrer sur l’égalisation du PSG, et le jeune milieu de terrain n’a pas caché sa satisfaction en zone mixte après le match : « On est super contents quand on rentre dans des matchs comme ça. Il fallait essayer d'apporter quelque chose de nouveau et je pense qu'on a su le faire avec Xavi Simons. (…) On bosse chaque jour pour que ce genre de moments arrive », a indiqué Michut. Même son de cloche chez son compère, Xavi Simons : « Ça fait plaisir de jouer ce genre de rencontre. Il faut continuer à travailler (…) Je crois que le club tente de donner du temps de jeu aux jeunes. On a un bon centre de formation et quand on nous donne notre chance, il faut en profiter ». Pochettino a donc vu juste en faisant entrer en jeu les deux titis, s’offrant par la même occasion deux renforts intéressants en équipe première pour la suite de la saison avec le PSG.

« Ils sont prêts pour la Ligue 1 »