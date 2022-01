Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les vérités de Koulibaly sur l’intérêt du PSG !

Publié le 10 janvier 2022 à 10h15 par T.M.

Aujourd’hui à Naples, Kalidou Koulibaly a longtemps été annoncé dans le viseur du PSG. Un intérêt sur lequel est revenu le Sénégalais.

Lors du dernier mercato estival, le PSG s’est renforcé en défense centrale en accueillant Sergio Ramos. Une opportunité saisie par Leonardo alors que l’Espagnol était libre, mais l’ancien du Real Madrid n’était pas forcément la priorité du directeur sportif parisien. En effet, régulièrement, le nom de Kalidou Koulibaly est revenu à Paris. Excellent avec Naples, le Sénégalais faisait figure de priorité pour le PSG, mais les négociations avec Aurelio De Laurentiis n’ont pas été simples. Et finalement, Koulibaly n’a pas bougé.

« Il y a eu des offres, Naples a décidé de me garder »