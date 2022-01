Foot - PSG

PSG - Malaise : Pochettino justifie son choix fort avec Sergio Ramos !

Publié le 9 janvier 2022 à 23h45 par P.L.

Ce dimanche face à l'OL (1-1), Sergio Ramos a été laissé sur le banc par Mauricio Pochettino. Un choix justifié par l'entraîneur du PSG après la rencontre.

L’été dernier, le PSG pensait avoir fait une affaire en récupérant Sergio Ramos libre de tout contrat après son départ du Real Madrid. Cependant, sur cette première partie de saison, le défenseur central espagnol a été ennuyé par les pépins physiques. Le joueur de 35 ans n’a joué que 3 matchs sous ses nouvelles couleurs. Par conséquent, le club de la capitale prend toutes les précautions nécessaires pour s’assurer un retour en forme de Sergio Ramos et éviter une possible rechute. S’il était disponible ce dimanche pour le déplacement contre l’OL, Mauricio Pochettino a préféré titulariser Marquinhos et Presnel Kimpembe dans l’axe de sa défense.

« Il va bien, c’était un choix »