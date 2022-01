Foot - PSG

PSG - Malaise : Navas, Donnarumma… Pochettino se fait tacler !

Publié le 7 janvier 2022 à 4h30 par T.M.

A défaut de trancher clairement entre Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas, Mauricio Pochettino opte pour l’alternance entre les deux gardiens du PSG. Une gestion qui ne serait clairement pas la bonne.

A l’été, le PSG a sauté sur l’occasion pour récupérer Gianluigi Donnarumma, qui était alors libre. Un gros coup de la part du club de la capitale, qui a toutefois causé certains maux de tête à Mauricio Pochettino. En effet, Keylor Navas était toujours là et il fallait donc gérer la concurrence entre deux des meilleurs gardiens du monde pour une place de numéro 1. Finalement, aucune hiérarchie fixe n’a été établie entre les portiers du PSG, qui alternent. Une gestion de Navas et Donnarumma qui ne manque toutefois pas de faire réagir et qui vaut certaines critiques à Pochettino.

« Il n’y a aucune logique dans les décisions »