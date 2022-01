Foot - PSG

PSG - Malaise : Donnarumma lâche ses vérités sur sa relation avec Navas !

Publié le 3 janvier 2022 à 22h45 par B.C.

Depuis le début de la saison, Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma se disputent la place de titulaire dans les cages du PSG. Interrogé sur cette concurrence, l’Italien assure qu’il n’y a aucun problème avec son coéquipier.

Alors que Keylor Navas sortait d’une grande saison, Leonardo a décidé de ne pas passer à côté de l'opportunité qui se présentait avec Gianluigi Donnarumma. Libre de tout contrat, l’international italien a ainsi rejoint le PSG après avoir été sacré meilleur joueur de l’Euro. Depuis, Mauricio Pochettino n’a pas souhaité établir de hiérarchie claire entre les deux hommes, qui se retrouvent donc en concurrence tout au long de la saison. Pas de quoi effriter leur relation à en croire Gianluigi Donnarumma.

« Nous sommes des amis, il n’y a pas de problème »