Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'Italie n'a toujours pas digéré pour Donnarumma !

Publié le 2 janvier 2022 à 14h30 par Arthur Montagne

Arrivé libre au PSG l'été dernier, Gianluigi Donnarumma partage son temps de jeu avec Keylor Navas dans les buts parisiens. Une situation qui suscite de nombreux commentaires notamment du côté de l'AC Milan.

En fin de contrat avec l'AC Milan, Gianluigi Donnarumma a décidé de ne pas prolonger et de rejoindre le PSG malgré la présence de Keylor Navas qui sortait de deux très belles saisons à Paris. Par conséquent, Mauricio Pochettino a du trouver une solution pour gérer ses deux gardiens. Dans cette optique, Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas partage le temps de jeu. Une alternance qui semble convenir au meilleur joueur du dernier Euro. « Cela ne gêne pas mes performances. Mais bien évidemment cela me dérange parce que ce n’est pas facile. Comme tu l’as dit, j’étais toujours titulaire et c’est parfois décevant de rester sur le banc. Mais je suis calme et je suis sûr que la situation sera résolue », assurait-il récemment. En revanche, Roberto Mancini est beaucoup moins satisfait. « Cela me semble si étrange, Gigio est le meilleur gardien de but du monde. Je regrette qu'il ne joue pas de manière continue, car pour un gardien de but, c'est fondamental », confiait le sélectionneur italien à la Gazzetta dello Sport .

Maldini en rajoute une couche