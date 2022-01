Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar tente une manœuvre désespérée pour retenir Mbappé !

Publié le 2 janvier 2022 à 13h30 par Dan Marciano

Le PSG aurait donné un chèque en blanc à Kylian Mbappé au début du mois de novembre pour tenter de le retenir. Mais le joueur aurait déjà donné son accord au Real Madrid.

A l’instar de l’année dernière, Kylian Mbappé devrait être l’un des acteurs majeurs du mercato estival. En 2021, le joueur avait fait l’objet d’une cour assidue du Real Madrid. Le club espagnol avait pris contact avec le PSG lors des derniers jours du mois d’août pour évoquer un transfert de l’international français, désireux de changer d’air. « Je ne regrette pas car j’ai été honnête. J’ai affirmé ce que j’avais sur le cœur. Personne ne peut dire quelque chose de mal à ce sujet parce que c’est un sentiment, quelque chose de personnel » a-t-il confié récemment à CNN au sujet de cet intérêt. Finalement, le club parisien a pris le risque de le conserver à un an de la fin de son contrat et de refuser plusieurs offres XXL du Real Madrid. Mais en 2022, Mbappé sera en position de force. Et pour cause, son bail expire en juin prochain et est libre de négocier avec l’équipe de son choix. Mais interrogé sur son avenir récemment, Kylian Mbappé n’a pas souhaité en dire plus : « Ce n’est vraiment pas le moment pour moi d’en parler. La seule chose que j’ai en tête est de battre le Real Madrid en février et mars. Nous sommes prêts et je suis prêt à jouer et à tout donner pour le PSG ». Même si le champion du monde 2018 refuse de s’attarder sur ce sujet, la tendance est claire dans ce dossier.

Mbappé se serait vu offrir un chèque en blanc

Le PSG refuse de baisser les bras dans ce dossier et espère toujours inverser la situation. Présent à la Sorbonne lors du mois de décembre, Leonardo avait annoncé la couleur. « Kylian est formidable vous savez. Il est différent, unique. Vous savez ce qu’on veut…Ça c’est clair. On va voir » avait indiqué le directeur sportif du club parisien devant les étudiants. Comme indiqué par L’Equipe , le PSG n’a pas dit son dernier mot et va se battre pour voir Kylian Mbappé porter le maillot de la capitale la saison prochaine. Une information confirmée par OK Diario . Les négociations ont repris lors du mois de novembre entre les deux parties. Et au cours de l'une de ces réunions, les dirigeants parisiens ont formulé une proposition étonnante à l’entourage du joueur. Comme indiqué par le média espagnol, le PSG aurait proposé un chèque en blanc à Kylian Mbappé afin de le convaincre de rester. Une proposition refusée par l’ailier, qui souhaiterait toujours prendre la direction de l’Espagne à la fin de cet exercice. Et selon la presse ibérique, tout serait bouclé dans ce dossier..

Le clan Mbappé aurait déjà un accord avec le Real Madrid