Mercato - OM : Longoria s'active pour dénicher un gros buteur !

Publié le 2 janvier 2022 à 11h30 par Arthur Montagne

Alors que le mercato d'hiver vient d'ouvrir ses portes, l'OM cherchera en premier lieu à vendre afin de renflouer ses caisses, mais souhaitera également se renforcer, notamment dans le secteur offensif. Dans cette optique, Pablo Longoria aurait ciblé deux profils.

Le mercato d'hiver a officiellement ouvert ses portes et l'Olympique de Marseille pourrait se montrer actif. Il faut dire que Jorge Sampaoli n'a pas caché ses ambitions. « Le mercato d’hiver permet d’apporter de la qualité à un effectif déjà construit. Le mercato est long, ce sera un mercato d’opportunité, parce que nous sommes dans une année de Coupe du monde et beaucoup de joueurs ont besoin de temps de jeu. J’espère qu’on pourra recruter un joueur qui apporte un plus », confiait le technicien argentin en conférence de presse samedi avant d'ajouter que « mes joueurs d’expérience sont ceux qui connaissent le jeu de possession. J'ai une totale confiance envers Longoria, je fais des réunions avec lui depuis quelques temps pour les deux prochains mercatos. Nous avons besoin de planifier, de joueurs qui connaissent ce style de jeu, parce que c'est difficile d’expliquer à des joueurs qui ne connaissent pas ce style de jeu . » Malgré tout, l'OM devra probablement vendre avant de se renforcer, mais cela n'empêche pas Pablo Longoria d'avoir décidé et de prospecter sur le marché, notamment en quête de renforts dans le secteur offensif.

Kolo Muani et Castellanos, les deux pistes de l'OM ?