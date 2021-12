Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli prépare le terrain pour son recrutement hivernal !

Publié le 31 décembre 2021 à 15h30 par La rédaction

Désireux d'avoir à sa disposition un effectif complet sur tous les plans, Jorge Sampaoli compte observer les opportunités du mercato hivernal à venir. L'entraîneur de l'OM a évoqué ses besoins ce vendredi en conférence de presse.

Cet hiver, Pablo Longoria devrait se montrer moins actif que lors du dernier mercato estival. Le président de l'OM avait en effet frappé fort sur le marché des transferts, en s'attachant les services de onze joueurs. Un recrutement ambitieux ayant pour but de permettre à Jorge Sampaoli de jouer les premiers rôles en Ligue 1. Pour l'heure, l'OM, qui compte un match en moins, est troisième du championnat de France derrière l'OGC Nice. Ce vendredi, Jorge Sampaoli s'est présenté en conférence de presse à l'occasion du match qui aura lieu dimanche contre Chauvigny, comptant pour les seizièmes de finale de la Coupe de France. L'occasion pour le technicien argentin de se prononcer sur les ambitions de Marseille lors du mercato hivernal.

« J’espère qu’on pourra recruter un joueur qui apporte un plus »

« Le mercato d’hiver permet d’apporter de la qualité à un effectif déjà construit. Le mercato est long, ce sera un mercato d’opportunité, parce que nous sommes dans une année de Coupe du monde et beaucoup de joueurs ont besoin de temps de jeu. J’espère qu’on pourra recruter un joueur qui apporte un plus », a déclaré Jorge Sampaoli, dont les propos ont été rapportés par RMC Sport . Par la suite, l'Argentin a évoqué l'importance du mois à venir pour son effectif, en mettant l'accent sur le rôle d'Arkadiusz Milik, alors que le Polonais fait l'objet de nombreuses rumeurs de départ : « Le mois de janvier sera important pour approfondir ce qu'on fait à l’entraînement. La compatibilité avec le jeu de possession se fait à base de répétition, il faut aussi travailler la connexion dans le dernier tiers. Milik s’entraine normalement depuis quelques semaines. Il va aider à ce que ces connexions soient plus fluides. »

« J'ai une totale confiance envers Longoria »