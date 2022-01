Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La presse espagnole lâche une bombe sur l’avenir de Mbappé !

Publié le 1 janvier 2022 à 21h00 par B.C.

Depuis ce 1er janvier, Kylian Mbappé est libre de s’engager avec le Real Madrid s’il le souhaite. Et à en croire le média ABC, le futur contrat de l’attaquant chez les Merengue serait déjà connu.

Engagé avec le PSG jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé semble prendre le chemin du Real Madrid, d’autant que l’attaquant a désormais les cartes en main pour son avenir. Depuis ce samedi, Kylian Mbappé est autorisé à négocier officiellement avec le club de son choix en vue de la saison prochaine, et le Real Madrid apparaît logiquement comme le grand favori pour l’accueillir l’été prochain. De son côté, le PSG maintient le contact avec le clan Mbappé pour négocier une prolongation, mais la presse espagnole reste catégorique concernant l’avenir du Bondynois.

Pour Kylian Mbappé, c’est déjà terminé ?