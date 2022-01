Foot - PSG/OM

PSG/OM : Mbappé, Payet… Le meilleur joueur de L1 à la mi-saison, c'est lui !

Publié le 2 janvier 2022 à 21h30 par A.D.

Sur la première partie de saison, Kylian Mbappé, Dimitri Payet et bien d’autres se sont grandement illustrés en Ligue 1. Mais qui est le meilleur joueur à la mi-saison ? Le10Sport a voté !

Sur cette première partie de saison, le PSG n’a laissé aucune chance à ses adversaires. Incontestable champion d’automne avec 13 points d’avance sur l’OGC Nice et l'OM, le club de la capitale file tout droit vers un dixième sacre en Ligue 1. Un début de saison tonitruant que le PSG doit beaucoup à Kylian Mbappé, grand artisan des belles performances parisiennes et meilleur joueur du championnat à la mi-saison selon la rédaction du 10 Sport .

Un podium composé de Mbappé, Payet et Laborde