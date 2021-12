Foot - PSG

PSG : Messi, Neymar... Les regrets de Kylian Mbappé sur la MNM !

Publié le 29 décembre 2021 à 15h15 par A.C.

Au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé forme l’un des trios offensifs les plus en vue du moment... mais pour combien de temps encore ?

Cet été, le Real Madrid aurait offert jusqu’à 200M€ pour recruter un joueur en fin de contrat. Une offre qui aurait logiquement fait plier n’importe quel club, mais par le Paris Saint-Germain, qui a préféré garder Kylian Mbappé cette saison. Pourtant, une prolongation semble plus compromise que jamais et le PSG risque donc de le voir filer gratuitement en juin prochain, avec le Real Madrid qui semble avoir pris son mal en patience. Ainsi, la célèbre MNM qu’il forme avec Lionel Messi et Neymar n’aura duré que quelques mois.

« Quelques épisodes nous ont faire prendre du retard »