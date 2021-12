Foot - PSG

PSG - Malaise : Donnarumma, Navas... Pochettino reçoit un avertissement !

Publié le 28 décembre 2021 à 3h15 par A.M.

Alors que Mauricio Pochettino a opté pour l'alternance entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma, Roberto Mancini s'agace de la situation.

Arrivé libre l'été dernier, Gianluigi Donnarumma partage son temps de jeu avec Keylor Navas au PSG. Une situation qui ne semble pas lui poser de problème comme il le confiait récemment : « Cela ne gêne pas mes performances. Mais bien évidemment cela me dérange parce que ce n’est pas facile. Comme tu l’as dit, j’étais toujours titulaire et c’est parfois décevant de rester sur le banc. Mais je suis calme et je suis sûr que la situation sera résolue ». En revanche, Roberto Mancini comme à trouver la situation plus compliquée.

Mancini s'agace