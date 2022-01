Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un indice lâché par Xavi Simons sur son avenir ?

Publié le 10 janvier 2022 à 9h45 par G.d.S.S.

En fin de contrat en juin prochain, Xavi Simons fait partie des dossiers sensibles du moment au PSG. Mais le jeune milieu de terrain néerlandais semble avoir apprécié d’avoir été lancé dans le grand bain de la Ligue 1 par Mauricio Pochettino dimanche soir…

Annoncé en balance avec Georginio Wijnaldum dans le onze titulaire du PSG pour affronter l’OL dimanche soir (1-1), Xavi Simons (18 ans) a finalement débuté sur le banc avant de faire son entrée en jeu à la 69e minute à la place de Leandro Paredes, et du même coup sa grande première en Ligue 1. Un baptême du feu qui fait du bien au moral de la jeune pépite, en fin de contrat en juin prochain avec le PSG et qui est annoncée sur le départ en raison de son manque de perspective ces derniers mois en équipe première. Mais cette entrée contre l’OL a peut-être tout relancé pour Xavi Simons.

« Le club tente de donner du temps aux jeunes… »