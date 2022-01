Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria lance les grandes manœuvres !

Publié le 10 janvier 2022 à 3h45 par A.M.

Bien que l'OM soit contraint de vendre cet hiver, Pablo Longoria est également lancé dans une course pour dénicher des renforts défensifs.

Alors que l'OM a lancé son opération dégraissage en envoyant Jordan Amavi en prêt à l'OGC Nice, Jorge Sampaoli a affiché sa volonté de voir débarquer deux renforts défensifs : « Nous cherchons un joueur avec un profil d'axial capable de jouer sur le côté gauche mais aussi le profil d'un latéral plus offensif. On s'est posé cette question. On a besoin de ces deux profils, on va chercher la meilleure possibilité. C'est un mercato difficile. Il nous faut quelques joueurs pour clore un effectif un peu juste. On cherche un joueur aguerri qui vienne aussi donner la possibilité à Luan Peres parce qu'il a beaucoup joué ». Et Pablo Longoria aurait identifié deux joueurs.

L'OM active deux nouvelles pistes