Mercato - OM : Un dossier de Longoria en Premier League est confirmé !

Publié le 9 janvier 2022 à 11h10 par T.M.

Avec le départ de Jordan Amavi, l’OM pourrait recruter un latéral gauche cet hiver. Et l’heureux élu pourrait bien venir de Premier League.

Bien qu’il avait prolongé il y a quelques mois, Jordan Amavi n’entrait pas dans les plans de Jorge Sampaoli cette saison. Le latéral gauche a ainsi été poussé vers la sortie et a dernièrement quitté l’OM pour faire son retour à l’OGC Nice, où il a été prêté avec option d’achat. Un départ d’Amavi qui pourrait d’ailleurs être pallié sur la Canebière. « Derrière, on cherche pour le flanc gauche un latéral offensif type Pol Lirola à droite », expliquait Jorge Sampaoli en conférence de presse.

Kolasinac pour oublier Amavi ?