Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Une mauvaise nouvelle se confirme avec Mateta !

Publié le 10 janvier 2022 à 9h10 par T.M.

A l’ASSE, l’arrivée de Jean-Philippe Mateta était en très bonne voie. Toutefois, ces derniers jours, la situation a évolué concernant le buteur de Crystal Palace.

En l’absence de Wilfried Zaha et Jordan Ayew, partis à la CAN, Jean-Philippe Mateta saisit la chance donnée par Patrick Vieira pour son montrer à son avantage. Et cela n’est pas forcément une bonne nouvelle pour l’ASSE. Dans le Forez, le recrutement de Pascal Dupraz est encore loin d’être terminé et la priorité est désormais à un buteur. Une priorité qui se nomme ainsi Mateta. D’ailleurs, comme le10sport.com avait pu vous le révéler, l’attaquant de Crystal Palace, prêté par Mayence, était attendu en fin de semaine à Saint-Etienne, ce qui n’a pas été le cas…

Un retard pour Mateta !