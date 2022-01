Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Pascal Dupraz reçoit une terrible nouvelle pour ce dossier chaud !

Publié le 9 janvier 2022 à 10h10 par Th.B.

Alors que l’ASSE semble être à deux doigts de boucler l’arrivée de Jean-Philippe Mateta, Patrick Vieira mettrait des bâtons des les roues à son homologue Pascal Dupraz. L’entraîneur des Eagles bloquerait le départ de Mateta tant que son successeur n’aura pas débarqué à Londres.

Après Bakary Sako, Paul Bernardoni et Sada Thioub, place à Jean-Philippe Mateta dans l’effectif de Pascal Dupraz ? Le 5 janvier dernier, le10sport.com vous a révélé en exclusivité que l’ASSE attendait l’arrivée de l’attaquant de Mayence prêté à Crystal Palace pour cette fin de semaine, soit après le 32ème de finale de FA Cup opposant les Eagles à Millwall (2-1), rencontre au cours de laquelle Mateta a inscrit le but vainqueur en seconde période. Néanmoins, dans la foulée du succès de Crystal Palace, Mateta a fait passer le message suivant aux médias du club londonien. « Merci pour votre soutien aujourd'hui et à vendredi pour le match face à Brighton » . De quoi simplement repousser l’échéance ? La tendance serait claire de l’autre côté de la Manche.

Vieira ne laissera pas Mateta partir tant que son remplaçant ne sera pas trouvé !