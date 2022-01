Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Cette piste chaude de Dupraz lâche une terrible annonce sur son avenir !

Publié le 8 janvier 2022 à 18h10 par D.M.

Après la victoire de son équipe face à Millwall ce samedi, Jean-Philippe Mateta a donné rendez-vous aux supporters de Crystal Palace. Mais selon nos informations, l'attaquant ne devrait pas disputer le prochain match et rejoindra l'ASSE.

Active en ce début de mercato hivernal, l’ASSE n’a pas terminé ses emplettes. Après s’être attaché les services de Joris Gnagnon, Bakary Sako, Paul Bernardoni et Sada Thioub, le club stéphanois va prochainement renforcer un peu plus son secteur offensif. Comme l’a indiqué Pascal Dupraz, l’ASSE est en contact avec Jean-Philippe Mateta, prêté par Mayence à Crystal Palace. « On souhaite recruter un attaquant avec des caractéristiques qui doivent cadrer avec ce que j'entends proposer. Plus on parle de ce joueur, moins il viendra à l'ASSE. Je peux simplement vous dire que nous l'avons souvent au téléphone. Il est encore inopportun de dire qu'il viendra nous rejoindre » a confié le technicien au micro de France Bleu Loire .

Mateta titulaire face à Brighton ?