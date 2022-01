Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : La Premier League s'arrache Ramsey !

Publié le 8 janvier 2022 à 14h50 par La rédaction

En grande difficulté à la Juventus, Aaron Ramsey pourrait être invité à trouver un nouveau point de chute cet hiver. Le Gallois aurait plusieurs touches en Premier League.