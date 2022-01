Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau rebondissement dans le dossier Paul Pogba !

Publié le 8 janvier 2022 à 14h45 par La rédaction

Alors que son contrat expire à la fin de la saison avec Manchester United, Paul Pogba intéresserait grandement le PSG. De plus, le Français n'aurait toujours pas reçu la moindre proposition de renouvellement de la part des Red Devils.

Paul Pogba est bien parti pour agiter le marché des transferts en 2022. Alors que le Français est dans sa dernière année de contrat avec Manchester United, The Sun annonçait vendredi que les Red Devils auraient proposé un salaire mensuel de près de 600 000€ au milieu de terrain pour prolonger. Néanmoins, cette offre de contrat XXL pourrait bien n'avoir jamais existé, comme évoqué par l'entourage de Paul Pogba dans le Daily Mail : « Pour clarifier les rumeurs des médias, Paul ne s'est pas vu offrir un nouveau contrat ces derniers mois. Paul est entièrement concentré sur le rétablissement de sa blessure dans le but d'aider l'équipe dès que possible. »

C'est confirmé, Pogba n'a reçu aucune proposition de Manchester United