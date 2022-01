Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Paul Pogba fait une énorme annonce sur son avenir !

Publié le 8 janvier 2022 à 7h45 par B.C.

Actuellement dans sa dernière année de contrat avec Manchester United, Paul Pogba se serait vu offrir par son club une offre colossale pour prolonger. Une information divulguée par The Sun, et rapidement démentie par le porte-parole de l’international français.

Bien que Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé lui volent actuellement la vedette dans le rubrique mercato, Paul Pogba est lui aussi dans sa dernière année de contrat et n’est pas décidé pour le moment à prolonger. Une situation qui suscite naturellement des convoitises, puisque The Sun annonçait ce vendredi que le PSG, le Real Madrid et la Juventus étaient toujours à l’affût, tandis que Manchester United tente pendant ce temps de prolonger sa star. Toujours selon le tabloïd anglais, les Red Devils auraient ainsi dégainé une proposition colossale à Paul Pogba, lui permettant d’obtenir un salaire hebdomadaire de 600 000€, soit environ 28M€ par an. Une information néanmoins démentie par l’entourage du joueur.

Le clan Pogba dément l’offre de Manchester United