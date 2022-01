Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offre colossale dégainée pour Paul Pogba !

Publié le 8 janvier 2022 à 1h45 par D.M.

Manchester United aurait formulé une offre importante à Paul Pogba pour tenter de le retenir et éloigner les menaces PSG, Juventus et Real Madrid.

Le feuilleton Paul Pogba repart de plus belle. Lors du dernier mercato estival, le PSG avait activé la piste menant au milieu de terrain, mais ce dossier avait été mis de côté après l’arrivée de Lionel Messi. Toutefois, à en croire les informations divulguées par The Sun, le club parisien serait prêt à revenir à la charge pour Paul Pogba. Agé de 28 ans, l’international français voit son contrat avec Manchester United expirer à la fin de la saison et n’aurait toujours pris aucune décision concernant son avenir.

Manchester United passe à l'action pour Pogba