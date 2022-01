Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo veut boucler un coup colossal à 0€ avec Pogba !

Publié le 7 janvier 2022 à 20h15 par D.M.

Le PSG n'aurait pas perdu de vue Paul Pogba. Intéressé par l'international français lors du dernier mercato estival, le club parisien pourrait lancer son offensive dans les prochains mois.

A la recherche d’un milieu de terrain lors du dernier mercato estival, le PSG avait réussi à attirer Georginio Wijnaldum sans dépenser le moindre centime. Mais lors de cette période, le club parisien avait activé plusieurs pistes pour renforcer l’entrejeu et notamment celle qui menait à Paul Pogba. Représenté par Mino Raiola, le joueur de Manchester United ne restait pas insensible à l’intérêt du PSG, mais l’arrivée de Lionel Messi avait rendu impossible son transfert. Toutefois, à en croire la presse anglaise, la formation parisienne serait prête à revenir à la charge dans ce dossier Pogba.

Le PSG prêt à recruter Pogba à la fin de la saison ?